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47 минут назад

На Украине описали важную для переговоров черту Путина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба описал важную для переговоров черту президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал «РБК-Украина».

На Украине описали важную для переговоров черту Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, если российский лидер садится за стол, то пытается встать из-за него с договоренностью, и тогда можно искать решение. В подтверждение своего тезиса он привел опыт Парижского саммита 2019 года. В связи с этим Кулеба отметил, что хотел бы видеть Путина лично на саммите «нормандской четверки».

23 декабря Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что Киев может готовить новую силовую операцию в Донбассе. Он напомнил, что украинские власти дважды пытались провести наступление в Донбассе, однако это закончилось для них крахом.

«Складывается впечатление, что может быть, готовят третью военную операцию, и нас заранее предупреждают — не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, вмешаетесь, будете защищать, последуют новые санкции. Это первый вариант, на который мы должны реагировать», — отметил Путин.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится несколько лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.

Политика,Дмитрий Кулеба,Владимир Путин,МИД,РБК-Украина,
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