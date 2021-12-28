Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом

В России главы стран Содружества подведут итоги года, который прошел под председательством Беларуси, а также обсудят дальнейшее сотрудничество в рамках СНГ. Предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре Содружеству Независимых Государств исполнилось 30 лет.