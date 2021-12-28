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1 час назад

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. В Санкт-Петербурге он примет участие в неформальном саммите СНГ, передает «МИР 24».

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом
Фото: Мир24Мир24

В России главы стран Содружества подведут итоги года, который прошел под председательством Беларуси, а также обсудят дальнейшее сотрудничество в рамках СНГ. Предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре Содружеству Независимых Государств исполнилось 30 лет.

Как ожидается, завтра белорусский лидер проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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