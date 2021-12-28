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1 час назад

Рябков рассказал, что переговоры России и США могут пройти 10 января

Переговоры Москвы с Вашингтоном по вопросам безопасности могут пройти 10 января, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, слова которого приводит РИА Новости. При этом он добавил, что окончательной договорённости по встречи нет.

Рябков: переговоры с США могут пройти 10 января
Фото: ТАССТАСС

Я могу подтвердить, что именно эти даты рассматриваются, но окончательной договорённости нет, — сказал он.

Помимо этого, Рябков рассказал, что другие даты, несмотря на то что американская сторона ещё не подтвердила готовность к встрече 10 января, не рассматриваются.

Ранее AFP со ссылкой на сотрудника Белого дома сообщило, что Вашингтон и Москва 10 января проведут переговоры. Они будут посвящены ситуации вокруг Украины, безопасности в Европе, а также контролю над вооружениями. Собеседник агентства уточнил, что позже, 12 января, планируется заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — переговоры представителей РФ и ОБСЕ.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток.

Политика,Сергей Рябков,НАТО,МИД,ОБСЕ,France-Presse,РИА Новости,
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