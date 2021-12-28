Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуска

Депутат Государственной думы России, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением отменить новогодние праздники и присоединить эти дни к отпускам россиян. Об этом пишет РИА Новости.

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Жириновский подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы уменьшить количество выходных дней в России.

«ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять», - пояснил он.

Таким образом, по словам политика, можно будет избежать экстремального скачка смертности в новогодние праздники, когда «большинство учреждений закрыты, а цены на поездки кратно дороже, чем в другое время».

«10 дней новогоднего «локдауна» провоцируют людей на пьянство, растет число бытовых преступлений, драк и т.п. Огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период. (…) Так чего хорошего тогда в этих каникулах? Многим ничего не остается как сидеть дома и пить», - уверен он.

Ранее российское правительство утвердило 31 декабря 2021 года нерабочим днем. Новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 9 января включительно.