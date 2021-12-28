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18 минут назад

МИД: Россия должна быть готовой к «неадекватностям» США

Россия всегда должна быть готова к проявлению неадекватного поведения Соединенных Штатов и рассчитывать в этой ситуации только на себя, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

МИД: Россия должна быть готовой к «неадекватностям» США
Фото: ТАССТАСС

«Регулярно фиксируем факты непредсказуемого поведения США и их союзников. В результате мы должны быть всегда готовыми к любым всплескам «неадекватности» и полагаться в основном только на собственные силы и возможности», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

По его словам, Соединенные Штаты постоянно пытаются подавить неугодные или несогласные с американским видением мира страны.

«Вашингтон активно использует национальный законодательный инструментарий и вводит все новые пакеты нелегитимных односторонних ограничений, которые противоречат как международному праву, так и принципам свободной торговли», – отметил Биричевский.

Также он добавил, что если США ограничат импорт смартфонов и автозапчастей в Россию, неизвестно, чьи потери в этом случае еще будут больше – российских производителей и потребителей или американских экспортеров, «чьи возможности присутствия на нашем рынке будут в очередной раз ограничены их же собственными властями».

«Мы, к сожалению, уже давно привыкли, что все чаще политики игнорируют интересы предпринимателей. Ну и конечно, все эти меры абсолютно не соответствуют нормам и правилам ВТО и подрывают основы международной торговой системы», – добавил он.

Напомним, МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Москва принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. ЦБ указал на отсутствие заявлений от руководства SWIFT по возможному отключению России.

Политика,Центральный банк России,МИД,ВТО,РИА Новости,
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