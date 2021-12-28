Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января

В январе в России вступают в силу новые правила выплаты пенсий, а сигареты станут еще дороже. Об этих и других нововведениях пишет «Российская газета».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Страховые пенсии с 1 января 2022 года вырастут на 5,9%. В результате средний размер выплат превысит 17 тысяч рублей, что почти на тысячу больше, чем в текущем году. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации с нового года составит 6 тысяч 401 рубль. Это базовая часть пенсии, гарантированная государством. Далее ее размер увеличивается за счет накопленного трудового стажа и пенсионных коэффициентов. Кроме того, при достижении пожилым человеком возраста 80 лет размер фиксированной выплаты автоматически удваивается.

Видео дня

1 января следующего года вступают в силу новые правила выплаты пенсий, утвержденные Минтрудом. Одно из основных нововведений — освобождение пенсионера от удержаний из пенсии в случае признания его банкротом. Кроме того, при выезде за пределы сельской местности у пожилых людей будет сохраняться «сельская надбавка» к фиксированной выплате.

С 1 января Пенсионный фонд России раз в три года будет информировать мужчин, достигших 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

Максимальное пособие по безработице в предстоящем году составит 12 тысяч 792 рубля, условия для его назначения останутся прежними.

С 1 января будет действовать единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Список необходим, прежде всего, для того, чтобы проживающие в условиях Крайнего Севера люди получали установленные законами льготы и надбавки. Работавшие на Крайнем Севере мужчины могут уходить на заслуженный отдых в 60 лет, а женщины - в 55 лет. Главное условие — отработать определенное время в подобных местностях (15 лет — для районов Крайнего Севера, 20 лет - в приравненных к ним).

С 1 января 2022 года электронный больничный лист станет обязательным. Документ врачи будут подписывать электронной подписью и размещать в информационной системе Фонда социального страхования. Привычный бланк бумажного бюллетеня отменяется, по требованию пациента на бумаге ему предоставят выписку с номером цифрового документа. Максимальный размер пособия по больничному с нового года составит 2 тысяч 572 рубля 60 копеек в день или около 80 тысяч рублей в месяц. Размер выплаты напрямую зависит от среднего заработка за последние два года.

С 1 января вступают в силу изменения в закон «О кредитных историях». Так, у россиян появятся индивидуальные кредитные рейтинги, которые характеризуют платежеспособность клиента. Рассчитывать показатель будут бюро кредитных историй.

Возможностью заплатить налоги «авансом» теперь смогут воспользоваться компании, и индивидуальные предприниматели. Закон о расширении механизма Единого налогового платежа вступает в силу с 1 января, в 2022 году бизнес сможет применить его в рамках эксперимента.

С 2022 года упрощается порядок оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь их смогут получить даже должники. Не смогут оформить субсидии только те, у кого долг по квартплате взыскан судом и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом. Оформить выплату могут семьи, где на оплату жилищно-коммунальных услуг уходит более 22% дохода. Некоторые регионы установили более низкую планку.

В законе «Об основах туристской деятельности» появится понятие «сельский туризм». Работать в этой сфере смогут сельхозпроизводители в сельской местности, малых городах с численностью населения до 30 тысяч человек. Туристам предложат посетить села и небольшие города для отдыха, знакомства с сельскохозяйственной деятельностью, приобщения к традиционному укладу жизни. Жители на селе смогут размещать туристов в гостевых домах, проводить экскурсии и оказывать другие услуги.

С 1 января единая минимальная цена (ЕМЦ) за пачку сигарет увеличится на четыре рубля — со 108 до 112 рублей. Ниже этой цены продавать сигареты будет запрещено. Повысится и средняя цена за пачку сигарет — примерно на 5-10 рублей до 145-150 рублей.