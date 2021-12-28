США и Польша назвали основу для диалога с Россией

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, во время которого определились с основой для дальнейшего диалога с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Польши.

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Политики обсудили текущую ситуацию безопасности в Европе, включая эскалацию действий России в отношении Украины, отмечается в сообщении. Рау и Блинкен пришли к выводу, что диалог с российской стороной должен основываться на дипломатии и сдерживании, а также проходить в тесной и полной координации между союзниками.

Кроме того, министры подчеркнули необходимость «сохранить единство, сплоченность и солидарность международного сообщества в отношении агрессивной позиции Кремля», и подтвердили, что любая дальнейшая военная агрессия будет иметь серьезные последствия для России.