Клишас рассказал о судьбе закона о QR-кодах

«Проект убрали из текущей повестки осенней сессии, потому что к нему возникло много вопросов. Законопроект, очевидно, не готов для того, чтобы обсуждаться на пленарном заседании Государственной Думы. Сейчас с ним работает профильный комитет», — приводятся в материале слова Клишаса.