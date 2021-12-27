Клишас рассказал о судьбе закона о QR-кодах

Законопроект об использовании QR-кодов на транспорте требует дополнительной проработки. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Проект убрали из текущей повестки осенней сессии, потому что к нему возникло много вопросов. Законопроект, очевидно, не готов для того, чтобы обсуждаться на пленарном заседании Государственной Думы. Сейчас с ним работает профильный комитет», — приводятся в материале слова Клишаса.
Законопроект об использовании QR-кодов правительство внесло в Госдуму в середине ноября 2021 года.
Первую его часть, которая предполагала посещение гражданами мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, кафе и магазинов, депутаты приняли в первом чтении 16 декабря.
Вторую же, требующую предъявления QR-кодов на ж/д и авиатранспорте при междугородних и международных перевозках, сняли с рассмотрения 13 декабря.