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28 минут назад

Клишас рассказал о судьбе закона о QR-кодах

Законопроект об использовании QR-кодов на транспорте требует дополнительной проработки. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Клишас рассказал о судьбе закона о QR-кодах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проект убрали из текущей повестки осенней сессии, потому что к нему возникло много вопросов. Законопроект, очевидно, не готов для того, чтобы обсуждаться на пленарном заседании Государственной Думы. Сейчас с ним работает профильный комитет», — приводятся в материале слова Клишаса.

Законопроект об использовании QR-кодов правительство внесло в Госдуму в середине ноября 2021 года.

Первую его часть, которая предполагала посещение гражданами мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, кафе и магазинов, депутаты приняли в первом чтении 16 декабря.

Вторую же, требующую предъявления QR-кодов на ж/д и авиатранспорте при междугородних и международных перевозках, сняли с рассмотрения 13 декабря.

Политика,Андрей Клишас,Совет Федерации,Госдума,Парламентская газета,
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