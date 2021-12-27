Путин поздравил ветеранов и работников МЧС с профессиональным праздником. Видео

"Вы достойно, честно и добросовестно решаете огромный массив задач, которые возложены на МЧС России. Все они крайне ответственны, важны, значимы для граждан, для нашего общества и государства, напрямую связаны с защитой здоровья и жизней людей", - сказал президент.