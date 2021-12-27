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47 минут назад

Путин поздравил ветеранов и работников МЧС с профессиональным праздником. Видео

Президент России Владимир Путин в понедельник поздравил ветеранов и работников МЧС с Днем спасателя.

Глава государства поблагодарил сотрудников ведомства за "нелегкую, напряженную и рискованную службу".

"Вы достойно, честно и добросовестно решаете огромный массив задач, которые возложены на МЧС России. Все они крайне ответственны, важны, значимы для граждан, для нашего общества и государства, напрямую связаны с защитой здоровья и жизней людей", - сказал президент.

Путин также отметил заслуги спасателей, погибших в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, и бывшего главы МЧС Евгения Зиничева.

"Наши товарищи, которые, исполняя свой долг, пожертвовали собой ради других, навечно останутся рядом с нами в почетных списках лучших бойцов МЧС", - добавил президент.

Кроме того, Путин подчеркнул значимость вклада ветеранов МЧС, стоящих у истоков становления и развития ведомства.

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