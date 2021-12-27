Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал «выборочно» бомбить Украину и Запад в новогоднюю ночь. С таким предложением политик выступил в эфире Первого канала.
«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе. Не обязательно их всех бомбить! Но выборочно - наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то», - заявил Жириновский.
Политик добавил, что сам обязательно нанес бы подобный удар, если бы занимал пост президента России.
Ранее Владимир Жириновский заявил, что Россия должна полностью «освободить» Украину, так как ее «быть не должно». После вхождения Украины в состав России, по мнению Жириновского, там не будет «ни боевиков, ни нациков, ни Антироссии», а также снова откроются русские школы. Жириновский также считает, что добиться уступок от США по этому вопросу легко, однако Вашингтону надо показать, что «в воздухе пахнет войной».