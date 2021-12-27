Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь

«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе. Не обязательно их всех бомбить! Но выборочно - наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то», - заявил Жириновский.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что Россия должна полностью «освободить» Украину, так как ее «быть не должно». После вхождения Украины в состав России, по мнению Жириновского, там не будет «ни боевиков, ни нациков, ни Антироссии», а также снова откроются русские школы. Жириновский также считает, что добиться уступок от США по этому вопросу легко, однако Вашингтону надо показать, что «в воздухе пахнет войной».