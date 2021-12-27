Путин решил квартирный вопрос семьи мечтавшего о гитаре мальчика

— Кроме того, глава государства вновь созвонился с другим участником благотворительной акции — Марком Кобленевым из Подмосковья, желание которого — получить на Новый год гитару — было исполнено 21 декабря. Тогда же, неделю назад, Владимир Путин узнал от мамы Марка об их непростой жизненной ситуации: женщина призналась, что своего жилья у них нет — гостят у знакомых, — говорится в сообщении.