Лукашенко получил звание «коррупционер года»

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «превзошел всех», и присвоил главе государства звание «Коррупционер года — 2021». Об этом говорится на сайте организации.

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Согласно сообщению, жюри, состоящее из «шести журналистов и экспертов в области противодействия коррупции», выбрало Лукашенко из 1166 претендентов. В числе соперников белорусского лидера, по данным OCCRP, были также свергнутый президент Афганистана Ашраф Гани, президенты Сирии и Турции Башар Асад и Реджеп Тайип Эрдоган и экс-канцлер Австрии Себастьян Курц.

«В плане коррупции это был выдающийся год, но Лукашенко всех превзошел», — прокомментировал решение координатор жюри, сооснователь OCCRP Дрю Салливан.

В OCCRP обвинили Лукашенко в посадке в Минске пассажирского самолет Ryanair, а также в том, что он «спровоцировал миграционный кризис, направив тысячи беженцев к границе Беларуси с Евросоюзом».

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. На его борту оказался один из основателей оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. Вместе с ним была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега. После этого против Белоруссии европейскими странами были введены санкции.