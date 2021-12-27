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1 час назад

Путин обеспокоился ситуацией на афганско-таджикистанской границе

Ситуация на афганско-таджикистанской границе вызывает озабоченность и тревогу, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Санкт-Петербурге. По его словам, российская военная база в Таджикистане является одним из значимых элементов безопасности в регионе, сообщает ТАСС.

Путин обеспокоился ситуацией на афганско-таджикистанской границе
Фото:  kremlin.ru kremlin.ru

Наша военная база, которую мы с вами создали в свое время, она всё-таки развивается, она является одним из значимых элементов безопасности в регионе, — сказал Путин.

Также он сообщил о поставках российской военной техники в Таджикистан для укрепления границ страны и обеспечения безопасности на фоне обстановки в Афганистане. Более того, российский лидер обсудил с Рахмоном миграционные потоки из Таджикистана в РФ и отметил необходимость изучения русского языка.

В свою очередь, лидер Таджикистана подчеркнул, что отношения двух стран динамично развиваются по всем направлениям, Москва остаётся главным торговым и экономическим партнёром Душанбе. Рахмон также обратил внимание на активное развитие культурно-гуманитарных связей.

Ранее переговоры Путина и Рахмона состоялись в октябре этого года. В ходе телефонного разговора главы государств обсудили последние события в Афганистане и подтвердили взаимный настрой на укрепление двусторонних отношений.

Политика,Владимир Путин,Эмомали Рахмонов,ИТАР-ТАСС,
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