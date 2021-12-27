Аксенов и водолазы: кто плыл за лодкой главы Крыма во время ливней в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, что плывшие летом затопленном районе Керчи люди в гидрокостюмах – это не охрана, а водолазы МЧС, которые помогли вытолкнуть лодку на фарватер – глубина воды на улице города была выше человеческого роста.

«Три водолаза были под моторкой. Охрана. Не все в кадр попали», – пошутил Аксенов в интервью ТАСС, подчеркнув, что «в действительности, сотрудники МЧС вытолкали нас на фарватер, где глубина превышала два метра».

Он отметил, что сам узнал об ажиотаже в медиа через несколько часов, когда встречался с пострадавшими от стихии.

«Меня выдергивают: срочно надо дать комментарий. Что случилось? Говорят: везде шум стоит, интернет бурлит. Я сразу даже не понял, о чем речь. Оказывается, водолазы Аксенова не дают всем покоя. <...> Я вашим коллегам говорю: вы хотя бы предупредили заранее, выбросился бы из лодки, поучаствовал бы в спасении спасателей», – вспомнил он.

Также Аксенов осудил фейки и «небылицы» и посетовал:

«Вот как с этими нелепицами бороться? Сидеть в соцсетях и опровергать? Так у меня на это времени нет», – сказал он.

По его словам, убытки от летних наводнений в Крыму составили почти 10 млрд рублей. Кроме того, глава Крыма высказался на счет конфликта из-за вырубки деревьев в Форосском парке. По его мнению, он связан с попыткой раскачать ситуацию, используя экологическую повестку.

«В Форосе появятся новые рабочие места, мы договорились, что ребята, живущие там, смогут заниматься в спортивных и других секциях при лагере, ходить в бассейн. Это реальная польза. Остальное – попытка раскачать ситуацию, используя модную экологическую повестку», – сказал Аксенов.

Глава региона напомнил, что после инцидента лично побывал в парке и осмотрел место вырубки.

«Спрашиваю застройщика: за каждое срубленное или поврежденное дерево посадишь пять новых? Конечно, говорит, сделаю. Задаю вопрос местным: устраивает? Отвечают: да, только пусть еще пальмы пересадят. Вот и все», – добавил Аксенов.

Напомним, в июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Так, 4 июля в результате сильных осадков в Крыму три реки вышли из берегов, местами возникла угроза подтопления жилых домов. Мощные ливни привели к неконтролируемым оползням, большая часть из которых пришлась на Большую Ялту.

Помимо этого, из-за сильных дождей, прошедших в Крыму с 16 по 20 июня, власти объявили режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова оказалась подтоплена Керчь. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Глава Ялты отмечала, что к тяжелым последствиям наводнения привела хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек.

Подтвержденный размер ущерба от сильных ливней, которые вызвали подтопления в ряде городов и районов Крыма, составил 4,6 млрд рублей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб.

Трое сотрудников МЧС вплавь сопроводили главу Крыма Сергея Аксенова, передвигавшегося на моторной лодке по затопленной Керчи. Видео опубликовало РИА Новости.

В сообщении говорится, что спасатели направлялись к городской больнице.

«Воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти», — объяснил советник Аксенова.

В пресс-службе главы Крыма отметили, что не знают, кто устроил заплыв за его лодкой в Керчи, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Я без понятия, кто это. Мне неизвестно. Могу подтвердить, что глава Крыма находится с рабочим визитом в Керчи, так как там произошло подтопление. У него осмотр этой ситуации. Сейчас будет заседание оперативного штаба по ситуации сложившейся, и там будут приняты определенные решения», — рассказала пресс-секретарь Анна Ченская.

Трое мужчин в форме, поплывшие за лодкой главы Крыма Сергея Аксенова в затопленной Керчи, не являются спасателями. Об этом заявили в пресс-службе управления МЧС по Крыму, передает Telegram-канал РБК.

«Это вообще были гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение. Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова», — заявили в управлении.

В пресс-службе МЧС добавили, что участники заплыва вернулись на берег «счастливыми и довольными», помощь им не понадобилась.

Люди, которые в гидрокостюмах плыли за лодкой, в которой находился глава Республики Крым Сергей Аксенов во время осмотра Керчи, являются сотрудниками республиканской спасательной службы. Об этом журналистам сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"Плывущие в кадре в гидрокостюмах - республиканские спасатели, а не сотрудники МЧС России", - сказал Крючков.

"Сотрудники [спасслужбы] сопровождают все лодки, сопровождают пешком, в специальных гидрокостюмах. Включать двигатель из-за риска получить травму - невозможно. Это делается для всех без исключения, и я этим исключением не был", - сказал Аксенов журналистам.

Он уточнил, что на лодке ему необходимо было приблизиться к больнице, которая также оказалась затоплена, для того, чтобы оценить ее повреждения. Также Аксенов рассказал, что спасатели "плавают так весь день".

"Предлагаю всем паразитирование [на данной ситуации] снять. Сотрудникам МЧС слова благодарности, они сопровождают так всех без исключения", - отметил глава республики.

Сотрудники МЧС РФ, которые попали на видео, где глава Республики Крым Сергей Аксенов во время затопления Керчи плывет на лодке, не сопровождали чиновников, а переплывали поток воды по улице для помощи пострадавшим. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС в Крыму сообщил начальник ГУ МЧС по Республике Крым Аркадий Ожигин.

Ранее телеканал "Крым-24" распространил видеозапись, на которой Аксенов на лодке осматривает последствия подтоплений в Керчи. На видеозаписи видно, как за лодкой плывут несколько мужчин в темных гидрокостюмах.

ГУ МЧС по Республике Крым

"Подтверждаю и заявляю, что это наши федеральные спасатели-водолазы, которые выполняли свои задачи по назначению. Переплывали на другую сторону улицы для помощи пострадавшим от наводнения", - сказал Ожигин.

Аксенов ответил Ожигину, что видео со спасателями стало своего рода рекламным роликом, демонстрирующим надежность спасателей.

"Они не гнались за лодкой, они бы ее перегнали, если бы хотели. Все было по-честному", - отметил Аксенов.

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал поощрить троих спасателей регионального министерства чрезвычайных ситуаций, которые накануне плыли за его лодкой во время осмотра подтопленных улиц Керчи.

"Самое малое, что могут сделать органы власти, это слова благодарности сказать и отметить государственными наградами. Здесь никаких проблем не будет, никому ограничений нет, включая пловцов, которые вчера Крым продвигали. Молодцы МЧС - двигались уверенно, кроль был хороший", - сказал Аксенов журналистам.

Глава Крыма Сергей Аксенов проехал в бронеавтомобиле по затопленной в результате мощных ливней Ялте. Над лобовым стеклом машины висел брелок в виде мешочка с надписью «Sex наша работа», на это обратил внимание Telegram-канал издания Readovka.