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9 минут назад

Лавров оценил угрозы новых санкций против России

Глава российского МИД России Сергей Лавров заявил, что не верит в реализацию сценариев, при которых против России вводятся небывалые санкции, включая полное отрезание страны от Запада, запрет гражданам на путешествия.

Лавров оценил угрозы новых санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Убежден, что даже если этот фантастический для меня сценарий материализуется в той или иной степени, – что он на сто процентов материализуется, я не верю, – но в той или иной степени, смею вас заверить – мы найдем ответ», – сказал он в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

По его мнению, в планах российского руководства отсутствует желание сделать Россию «осажденной крепостью». Также он отметил, что Москва не будет ни перед кем унижаться и просить об отмене санкций.

«Мы никого никогда не просили, чтобы санкции с нас сняли. Мы даже не будем унижаться ни перед кем», – сказал он.

Ранее вице-президент США Камала Харрис в эфире телеканала CBS заявила, что Россию могут ждать санкции, которых еще не было, из-за ситуации на Украине. В Кремле заявили, что до нее это уже несколько раз обещал президент США Джо Байден.

Политика,Джозеф Байден,Сергей Лавров,МИД,CBS,
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