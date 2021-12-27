Лавров оценил угрозы новых санкций против России

«Убежден, что даже если этот фантастический для меня сценарий материализуется в той или иной степени, – что он на сто процентов материализуется, я не верю, – но в той или иной степени, смею вас заверить – мы найдем ответ», – сказал он в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».