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47 минут назад

«Политическая камасутра»: Лавров оценил новый подход ЕС к России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новый подход Евросоюза к России строится на принципах «отпихивать, сдерживать и вовлекать». Об этом министр иностранных дел заявил в интервью YouTube-каналу Соловьев LIVE.

«Политическая камасутра»: Лавров оценил новый подход ЕС к России
Фото: ТАССТАСС

16 июня глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель представил новую стратегию в отношении России. Согласно этому документу, ЕС намерен противодействовать якобы предпринимаемым Россией попыткам вмешиваться в дела европейских стран, сдерживать усиление влияния России в Европе и в мире, при этом Россию предполагается вовлекать в диалог по вопросам представляющим взаимный интерес.

Лавров напомнил, что Жозеп Боррель приезжал в Москву и говорил о своем желании сделать «новую политику» в отношении России.

«Были на него нападки сильнейшие после его визита в Москву», - отметил он.

При этом, по словам главы МИД России, когда Боррель закончил подготовку своей инициативы, Евросовет решил оставить ранее принятые принципы, включавшие требование к России выполнить минские договоренности.

«Торжественно провозгласили новый подход: отпихивать, сдерживать и вовлекать. (…) Я вот просто представил себе хореографию всего этого. Ну это, извините, политическая камасутра», - заметил он.

Политика,Жозеп Боррель,Сергей Лавров,Европейский совет,МИД,ЕС,
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