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40 минут назад

В Совфеде назвали условия для возрождения Совета Россия – НАТО

В Совфеде назвали условия для возрождения Совета РоссияНАТО. По словам сенатора Ольги Ковитиди, это возможно только после конкретных шагов со стороны Запада.

В Совфеде назвали условия для возрождения Совета РФ – НАТО
Фото: ТАССТАСС

«Россия должна получить конкретный ответ на озвученные Москвой конкретные предложения по гарантиям безопасности, причём обсуждения должны пройти по трём трекам — с США, ОБСЕ и НАТО», — сказала РИА Новости Ковитиди.

Сегодня глава МИДа Сергей Лавров заявил, что первый раунд переговоров с США по гарантиям безопасности должен состояться после новогодних праздников.

Политика,Сергей Лавров,НАТО,Совет Федерации,МИД,ОБСЕ,РИА Новости,
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