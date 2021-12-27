В Совфеде назвали условия для возрождения Совета РФ – НАТО

В Совфеде назвали условия для возрождения Совета Россия – НАТО. По словам сенатора Ольги Ковитиди, это возможно только после конкретных шагов со стороны Запада.
«Россия должна получить конкретный ответ на озвученные Москвой конкретные предложения по гарантиям безопасности, причём обсуждения должны пройти по трём трекам — с США, ОБСЕ и НАТО», — сказала РИА Новости Ковитиди.
Сегодня глава МИДа Сергей Лавров заявил, что первый раунд переговоров с США по гарантиям безопасности должен состояться после новогодних праздников.