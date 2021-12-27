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40 минут назад

Мишустин назвал любимый мультфильм

Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в проекте «Елка желаний» и рассказал о любимом мультфильме своего детства - «Сладкая сказка». Об этом сообщает РИА Новости.

Мишустин назвал любимый мультфильм
Фото: ТАССТАСС

Во время благотворительной акции премьер пообещал исполнить желание пятилетнего Миши Спиридонова из Орловской области, который мечтает побывать на кондитерской фабрике.

«Ты знаешь, Миш, я тоже в детстве всегда думал о кондитерской фабрике, у меня был любимый мультфильм «Шоколадный дракончик», и я помню, <…> когда его смотрели, мечтали побывать в тех местах, где делаются вкусные шоколадные конфеты», - рассказал Мишустин.

Премьер-министр имел в виду мультфильм «Сладкая сказка», снятый в 1970 году режиссером Владимиром Дегтяревым. Главный герой мультфильма - дракончик, который вместе с друзьями отправился на кондитерскую фабрику.

Ранее на встрече с членами правительственного совета по развитию отечественного кинематографа Мишустин рассказал о лучших современных фильмах и мультфильмах. «Последний богатырь» он назвал великолепной картиной для детей и взрослых, а «Смешариков» - «гимном детства сегодняшнего поколения».

Политика,Владимир Дегтярев,Михаил Мишустин,
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