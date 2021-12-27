Мишустин назвал любимый мультфильм

«Ты знаешь, Миш, я тоже в детстве всегда думал о кондитерской фабрике, у меня был любимый мультфильм «Шоколадный дракончик», и я помню, <…> когда его смотрели, мечтали побывать в тех местах, где делаются вкусные шоколадные конфеты», - рассказал Мишустин.