В Киеве ответили на предложение Кадырова присоединить Украину к России

В Киеве ответили на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова присоединить Украину к России. По мнению депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, Кадырову не стоит рассуждать о независимости других государств. Кроме того, законодатель ждет реакции на слова главы Чечни от руководства Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Законодатель интерпретировал слова Кадырова по-своему — он считает, что Кадыров собрался присоединять Украину не к России, а непосредственно к Чечне. «Он решил и Киев захватывать, и вообще Украину присоединять к Чечне», — рассудил политик. Гончаренко посетовал, что до сих пор не увидел реакции Киева и лично украинского президента Владимира Зеленского. «А что же теперь? Мы будем молчать?», — возмутился он.

«Кадыров рассказывает, как присоединял бы Украину. Это он свою страну уже отстоял, теперь может умничать о других? Покажите ее на карте, а то среди независимых государств найти не могу», — заявил украинский политик.

Гончаренко предложил главе республики выступить в Гааге, отметив, что его там «с радостью выслушают». В этом нидерландском городе находится Международный суд ООН, а также Международный уголовный суд.