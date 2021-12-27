Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не может стать членом НАТО, так как Запад не хочет иметь сопоставимых по влиянию соперников. Об этом он заявил в эфире «Соловьёв LIVE».

Ведущий Владимир Соловьев спросил министра, возможна ли ситуация, при которой Россия вступит в НАТО.

«Конечно, нет. Я такую ситуацию не вижу, потому что весь процесс вертится не вокруг НАТО и Евросоюза, а вокруг того, что Запад не хочет иметь каких-либо сопоставимых по влиянию соперников на международной арене. Отсюда такая истерика по поводу возвышения Китая», - отметил Лавров.

Он добавил, что для многих российских оппозиционеров Запад - это «совершенно безусловный идеал и беспрекословный лидер, которому нужно следовать во всем».

«Они не видят никаких пороков на Западе, <…> не видят, как Запад разрушает государства. И есть желающие подчиниться тому, что происходит», - сказал министр.

По его словам, если бы НАТО была оборонительным альянсом, как продолжает утверждать руководство альянса, то не стала бы расширяться на Восток.

«НАТО сейчас чисто геополитический проект по освоению территории, которая оказалась бесхозной после исчезновения Варшавского договора и после распада Советского союза. <…> То, что они замахнулись на порог нашего дома, конечно, это не может оставить нас безразличными», - заключил он.

Во время недавних переговоров с главой США Джо Байденом Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на Восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).