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1 час назад

Матвиенко заявила о подготовке Украины к захвату Донбасса

Украина, вероятно, готовила сценарий военного вторжения и захвата самопровозглашенного Донбасса. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в понедельник, пишет РИА Новости.

«У меня складывается впечатление, что был заготовлен военный сценарий третьей попытки силой просто уничтожить людей и вернуть себе территорию. <…> Возможно, готовился такой сценарий военного нападения Украины на Луганск и Донецк и была проведена такая мощная информационная атака для того, чтобы сформировать мнение в мировом сообществе о том, что Россия готовится напасть на Украину», - сказала Матвиенко.

Кроме того, она подчеркнула, что граница России надежно защищена, а на все случаи развития событий у Москвы есть план действий.

«Я могу вас твердо заверить в том, что в России на все случаи развития событий есть сценарии адекватных мер. Мы надежно защищаем свою границу, здесь у наших граждан не должно быть никаких малейших сомнений на этот счет. Граница России защищена надежно», - отметила спикер Совфеда.

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Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе.

«Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называют», — заявила она на брифинге 24 декабря.

Политика,Видео,Мария Захарова,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,МИД,РИА Новости,
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