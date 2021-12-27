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1 час назад

Матвиенко заявила, что закон о семейно-бытовом насилии обязательно должен быть

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Закон против семейно-бытового насилия обязательно должен появиться в России, но в том виде, который не приведет к расколу в обществе. Пока сенаторы взяли по нему тайм-аут для поиска компромиссного варианта. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Во-первых, я абсолютный сторонник того, что закон о бытовом насилии обязательно должен быть", - сказала она на пресс-конференции по итогам осенней сессии. По ее словам, рабочая группа в Совфеде подготовила текст законопроекта, но в процессе его обсуждения с привлечением экспертов и заслушиванием разных точек зрения выяснилось, что "есть два полюса, пока непримиримых". Одни считают, что законопроект содержит слишком мягкие меры против домашнего насилия. Другие - что предлагаемые меры являются попыткой "избыточного вмешательства в семью".

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"Если бы мы внесли такой закон, он не станет законом примирения, он станет законом раскола в обществе, он проведет разделительную линию между одними и другими, что не будет способствовать борьбе с этим бесчеловечным явлением. Поэтому мы решили взять паузу.<...> Будем продолжать искать этот компромисс", - пояснила Матвиенко.

Она подчеркнула, что такой компромисс должен быть достигнут "не за счет того, чтобы совсем выхолостить закон", и добавила, что инициатива направлена в Общественную палату РФ для дополнительного обсуждения на этой площадке.

"Я убежденный сторонник того, что такой закон нашей стране нужен, и он должен нести как раз профилактическую направленность, создать условия недопущения такого позорного явления. Он должен сформировать в обществе неприемлемость таких явлений. <...> Теория "бьет - значит любит" неприемлема для нашего общества, вообще для цивилизованного общества. Это такие патриархальные остатки менталитета, которые пока еще, к сожалению, существуют", - заключила председатель Совфеда.

О законопроекте

Ранее вице-спикер Совфеда Галина Карелова сообщила, что сенаторы приняли решение не вносить в Госдуму в осеннюю сессию законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, так как не удалось прийти по нему к единому мнению. Как отметил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин, озабоченность граждан, считающих, что законопроект о бытовом насилии может открыть возможности для вмешательства в жизнь семьи, необходимо учесть при разработке этого документа.

Первоначальная версия документа предполагала введение защитных и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора. Как следовало из проекта закона, под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаков административного правонарушения или преступления.

Политика,Галина Карелова,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,Совет по правам человека,Общественная палата России,Совет Федерации,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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