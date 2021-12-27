Матвиенко заявила, что закон о семейно-бытовом насилии обязательно должен быть

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Закон против семейно-бытового насилия обязательно должен появиться в России, но в том виде, который не приведет к расколу в обществе. Пока сенаторы взяли по нему тайм-аут для поиска компромиссного варианта. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Во-первых, я абсолютный сторонник того, что закон о бытовом насилии обязательно должен быть", - сказала она на пресс-конференции по итогам осенней сессии. По ее словам, рабочая группа в Совфеде подготовила текст законопроекта, но в процессе его обсуждения с привлечением экспертов и заслушиванием разных точек зрения выяснилось, что "есть два полюса, пока непримиримых". Одни считают, что законопроект содержит слишком мягкие меры против домашнего насилия. Другие - что предлагаемые меры являются попыткой "избыточного вмешательства в семью".

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"Если бы мы внесли такой закон, он не станет законом примирения, он станет законом раскола в обществе, он проведет разделительную линию между одними и другими, что не будет способствовать борьбе с этим бесчеловечным явлением. Поэтому мы решили взять паузу.<...> Будем продолжать искать этот компромисс", - пояснила Матвиенко.

Она подчеркнула, что такой компромисс должен быть достигнут "не за счет того, чтобы совсем выхолостить закон", и добавила, что инициатива направлена в Общественную палату РФ для дополнительного обсуждения на этой площадке.

"Я убежденный сторонник того, что такой закон нашей стране нужен, и он должен нести как раз профилактическую направленность, создать условия недопущения такого позорного явления. Он должен сформировать в обществе неприемлемость таких явлений. <...> Теория "бьет - значит любит" неприемлема для нашего общества, вообще для цивилизованного общества. Это такие патриархальные остатки менталитета, которые пока еще, к сожалению, существуют", - заключила председатель Совфеда.

О законопроекте

Ранее вице-спикер Совфеда Галина Карелова сообщила, что сенаторы приняли решение не вносить в Госдуму в осеннюю сессию законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, так как не удалось прийти по нему к единому мнению. Как отметил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин, озабоченность граждан, считающих, что законопроект о бытовом насилии может открыть возможности для вмешательства в жизнь семьи, необходимо учесть при разработке этого документа.