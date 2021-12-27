Матвиенко: Закон против домашнего насилия нужен стране

"Мы решили пока поставить его на паузу, отправили в Общественную палату, пусть они на своей площадке пообсуждают", - заявила Матвиенко. Она также рассказала, что сенаторы намерены провести опрос и выяснить, сторонников какой из указанных позиций по законопроекту больше. "Мы готовим опрос, мы будем это делать", - сказала она.