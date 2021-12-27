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42 минуты назад

Песков оценил важность грядущих переговоров с НАТО

На вопрос о том, будет ли 12 января Совет Россия-НАТО и чего от него ожидают в Кремле, Песков заметил, что это "очень важный трек переговоров". В двух проектах - договора и соглашения - которые были переданы сначала американской стороне, а потом в целый ряд европейских столиц, содержатся инициативы России, связанные с НАТО, напомнил он. "Есть смысл помимо трека двусторонних российско-американских переговоров на этот счет также задействовать и направление переговоров Россия-НАТО", - пояснил пресс-секретарь президента.

Песков оценил важность грядущих переговоров с НАТО
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Это будут важные и весьма ответственные переговоры", - ожидает Песков. "Детали пока дорабатываются по дипломатическим каналам", - добавил он. На уточняющий вопрос, входит ли в эти детали и дата встречи, он ответил: "Безусловно, будет подтверждаться и переподтверждаться дата, формироваться экспертный состав делегаций, и от этого многое будет зависеть".

На вопрос о том, готова ли Москва предоставить дополнительные гарантии США и НАТО, пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Владимир Путин сказал, что за неделю будет сформулирована позиция России, и это было сделано. "Теперь давайте дождемся, какая именно позиция будет сформулирована в ответ. Говорить иное сейчас было бы преждевременно", - заключил Песков.

Политика,Владимир Путин,НАТО,
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