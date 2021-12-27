Лавров озвучил сроки переговоров с США о гарантиях безопасности

Переговоры с США по гарантиям безопасности начнутся после завершения новогодних каникул. Об этом, по данным РИА Новости заявил глава МИД Сергей Лавров.
17 декабря министерство иностранных дел России опубликовало на своем официальном сайте проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.
Согласно проекту договора России и НАТО, стороны «исключают развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников», также альянс берет на себя «обязательства, исключающие дальнейшее расширение, в том числе присоединение Украины.
По словам Лаврова, основной раунд переговоров Россия намерена вести с США.
«Именно с Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров (по гарантиям безопасности), который состоится сразу по завершению новогодних каникул», - пояснил он.
Ранее президент Эстонии Алар Карис призвал западные страны отказать от обсуждения предложений России о гарантиях безопасности и потребовал выступить против нее единым фронтом. В свою очередь шведский министр иностранных дел Анн Линде заявила, что Швеция решительно исключает требование России о том, чтобы в НАТО не принимались новые члены.