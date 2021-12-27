Лавров озвучил сроки переговоров с США о гарантиях безопасности

Переговоры с США по гарантиям безопасности начнутся после завершения новогодних каникул. Об этом, по данным РИА Новости заявил глава МИД Сергей Лавров.

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17 декабря министерство иностранных дел России опубликовало на своем официальном сайте проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

Согласно проекту договора России и НАТО, стороны «исключают развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников», также альянс берет на себя «обязательства, исключающие дальнейшее расширение, в том числе присоединение Украины.

По словам Лаврова, основной раунд переговоров Россия намерена вести с США.

«Именно с Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров (по гарантиям безопасности), который состоится сразу по завершению новогодних каникул», - пояснил он.