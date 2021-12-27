«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение», — заявил Кадыров.

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При этом глава региона отметил, что готов сам решить данную проблему.

«Присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения», — заметил он.

Также Кадыров подчеркнул, что у стран Запада есть свои интересы для размещения своих военных баз на Украине. Таким образом, уверен глава Чечни, государства собираются диктовать свои условия России. «Я уверен, наш президент [Владимир Путин] этого не позволит. А мы — пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем. Потому что целостность, безопасность государства и нашего народа — важнее всего», — заключил он.

Ранее Кадыров ответил на вопрос о том, будет ли он баллотироваться на пост главы республики. Он заявил, что подумает об участии в выборах руководителя региона, когда придет время.

Чеченская диаспора представлена на Украине очень широко, в период обострения она может создать религиозно-радикальный батальон - соседнему государству уже давно стоит напрячься, заявил российский военный журналист Семен Пегов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Глава Чечни Рамзан Кадыров 27 декабря заявил, что Украину давно нужно было присоединить к России. По словам Кадырова, если бы ему поручили разрешить ситуацию на Украине, то он уже бы это сделал.

«Рамзан Кадыров за словами в карман не лезет, и он знает им цену. Так, например, когда была ситуация с беспрецедентным задержанием на Украине журналистов LifeNews Марата Сайченко и Олега Сидякина, именно Разман Кадыров смог с помощью своих спецподразделений решить эту проблему. Я не думаю, что там стоит желание присоединить Украину, это скорее фигура речи. Я думаю это заявление было о том, что Рамзан Кадыров готов выполнять любые боевые задачи», - отметил Пегов.

Журналист также рассказал о представителях Чечни, которые воюют на стороне ВСУ Украины.

«Это люди, которых принято называть дудаевцами. Это те люди, которые уехали из Чечни после поражения террористов и боевиков в результате Второй чеченской кампании. Кто-то еще после Первой чеченской кампании. Там был в свое время батальон имени Джохара Дудаева, который практически полностью был разгромлен во время операции в 2015 году. Он насчитывал примерно батальон. Сейчас довольно сложно сказать, сколько осталось реальных боевиков, которые готовы воевать на стороне Украины. Но я осведомлен о том, что чеченская диаспора на Украине, и в Киеве, и в Одессе представлена довольно широко. Не исключаю, что какие-то радикализированные элементы в период обострения попытаются создать что-то типа такого религиозно-радикального батальона. Украине уже давно стоит напрячься», - резюмировал Пегов.

Добровольческий батальон батальон имени Джохара Дудаева принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины в 2014 году на стороне украинских силовиков. Батальон состоял преимущественно из чеченцев, выехавших из России после второй чеченской войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ввести превентивные санкции против России, чтобы не допустить возможной эскалации на Украине и в странах Европейского союза. Он добавил, что ограничительные меры нужно ввести, чтобы также не допустить возможного размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии. Выступление главы государства на брифинге по итогам саммита лидеров «Люблинского треугольника» транслировалось на странице его офиса в Facebook.

Считаю, что должны быть мощные превентивные вещи, серьёзные санкции [против России], чтоб даже не было ни единой мысли об эскалации в каком-либо регионе, потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, а с любым государством Европейского союза, — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что подписал с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой совместное заявление, которое фиксирует поддержку членства Киева в ЕС и НАТО. Соответствующий документ был подписан лидерами стран в рамках «Люблинского треугольника» в Ивано-Франковской области и фиксирует в том числе «борьбу с российской агрессией».

Формат «Люблинского треугольника» был создан в 2020 году в польском городе Люблин совместной декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия не выполнила договорённости, достигнутые на саммите в «нормандском формате» в Париже. Об этом украинский лидер сообщил в интервью итальянской газете La Repubblica. По его словам, Москву якобы не удаётся вернуть к «содержательным переговорам» по Донбассу.

Сотни наших людей удерживают в плену на оккупированной территории, и Россия дала чёткое обещание обеспечить полный и безусловный допуск к ним международных организаций. Но этого не происходит, — сказал Зеленский.

По словам президента, «коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть российскую сторону к содержательным переговорам относительно мира на востоке Украины». Он выразил желание активизировать дипломатические усилия из-за того, что думает о возможных человеческих потерях с обеих сторон. Ведь, по данным украинского лидера, за годы войны уже погибло около 15 тысяч украинцев, а 1,5 млн были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренними беженцами.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия должна полностью присоединить к себе Украину. Об этом он заявил в эфире «Комсомольской правды», передает «Общественная служба новостей».

«Полностью освободить Украину и там поставить везде свою власть. Украины быть не должно. Они как губернии вступают в состав России», — сказал он.

Он добавил, что после этого там не будет «ни боевиков, ни нациков, ни Антироссии», а также снова откроются русские школы.

Жириновский также считает, что добиться уступок от США по этому вопросу легко, однако Вашингтону надо понять, что «в воздухе пахнет войной».

19 декабря Жириновский призвал использовать против Украины военную силу, если страна не станет выполнять требования Москвы по «красным линиям» и обеспечению безопасности. По словам Жириновского, главный «ультиматум» Москвы — чтобы разные политические силы перестали трогать Киев и чтобы она никогда не становилась членом НАТО.

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия не рассматривала вопрос присоединения Крыма до переворота 2014 года на Украине.

«Обострение началось в 2014 году, до этих пор мы готовы были работать и работаем со всеми правительствами. Кремль работал с Ющенко, спорили из-за газа и готовы были дальше и никаких действия в отношении Киева нам даже в голову не приходили, но что произошло в 2014 году? Кровавый госпереворот. Людей убивали и сжигали. Сейчас я не говорю, кто прав и кто виноват. Ясно, что было законное возмущение граждан страны. А Янукович же со всем согласился, западные страны дали гарантии, все согласились. Через день-два — госпереворот. Зачем? Ответа нет. Победа оппозиции была неминуема, это все прекрасно понимали. Как мы могли отказать Севастополю и Крыму взять их под свою защиту? Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе», - заявил Путин.

Большинство украинцев верят в угрозу «нападения» России на республику зимой или весной 2022 года, свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС). Согласно исследованию, в этом уверены 49,2% респондентов, обратной точки зрения придерживаются 41,4% опрошенных.

Кроме того, 57,8% украинцев считают недостаточными действия властей, предпринимаемые для предотвращения «вторжения» в дипломатической и оборонной сферах. Довольны работой руководства Украины по этому вопросу только 27,1% респондентов.

В то же время 39,2% опрошенных не исключают, что если Запад откажется от принятия Украины в НАТО, выполнив условие России по нерасширению альянса на Восток, то это ослабит страну и лишь усилит «агрессию» со стороны Москвы. Однако, 29,7% украинцев уверены, что такое решение напротив ослабит «российскую угрозу».

При этом подавляющее большинство респондентов — 58,1% — считают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит вести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным без западных партнеров. Поддерживают прямой российско-украинский диалог только 26,6% украинцев, называя его действенным способом для достижения мира.

Что касается непосредственного курса Украины в НАТО и ЕС, то вступление в Евросоюз одобряют 67,1% опрошенных, против выступают лишь 21,6%. По линии НАТО свою поддержку высказали 59,2% украинцев, не хотят присоединения к альянсу — 28,1% респондентов.

Пользователи американского сайта Reddit на форуме активно комментируют сообщения западных медиа о готовящемся нападении России на Украину. Многие реагируют на эту информацию с юмором, отмечая, что вторжение СМИ обещали в декабре

Глупые американцы не понимают, что когда русские говорят о «войне на Рождество», то речь идет о православном Рождестве, — иронизирует Bill clinton mask.

Другие комментаторы на форуме отмечают, что рассказы о планируемой российской агрессии возникали уже не раз.

Пора запасаться попкорном, я делал это уже 17 раз, то есть после каждого заявления о «нападении» России на Украину, однако ничего так и не произошло, — написал Cass05.

Третьи сравнили такого рода сообщения с популярными теориями заговора.

Информацию о планируемом «нападении» распространяют те же СМИ, что публикуют фотографии НЛО, — считает Plappeye.

Западные издания неоднократно сообщали об усилении военной активности российских ВС на границе с Украиной, что свидетельствует, по их мнению, о готовящемся нападении Москвы на Киев. Власти РФ опровергли эту информацию, заявив, что перемещение войск на российской территории никому не угрожает и никого не должно волновать.

Ранее сообщалось о заявлении Госдепартамента США, в котором он рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок на Украину из-за «угрозы со стороны России». Кроме того, ведомство информирует, что военные действия РФ в любой части Украины способны нарушить работу посольства США, это может помешать оказанию помощи американцам, которые захотят покинуть страну.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала.

«Россия никогда первой ни на кого не нападала. Вспомните историю. Нас хотели сделать жертвой, но, слава богу, ни у кого это не получилось», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не нападет ли Россия на Украину.

На замечание ведущего Владимира Соловьева, что если Украина начнет «решать военным путем гражданский конфликт» в Донбассе, то президент Владимир Путин «будет ставить вопрос об украинской государственности», Песков ответил: «Да, это то, о чем неоднократно говорил президент Путин. И это то, что прекрасно знают в Киеве, прекрасно знают в Вашингтоне. Но одернуть Киев почему-то никто не хочет».

В последние месяцы на Западе и в Киеве звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Кремль не раз заявлял, что не имеет агрессивных намерений.

По словам Путина, «складывается ощущение, будто Москву заранее готовят к очередной военной операции в Донбассе».