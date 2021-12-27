Лавров: Западу нельзя верить на слово

«Всё то, что было в наших отношениях с Западом в период исчезновения Советского союза и выстраивания новых отношений... это был беспрецедентный уровень доверия, уровень желания дружить, желания стать чуть ли не союзниками... но всё это, теперь мы понимаем, было ошибкой. Верить на слово этим людям нельзя», — сказал он.