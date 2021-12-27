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58 минут назад

Лавров: Западу нельзя верить на слово

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Западу нельзя верить на слово.

Лавров: Западу нельзя верить на слово
Фото: ТАССТАСС

«Всё то, что было в наших отношениях с Западом в период исчезновения Советского союза и выстраивания новых отношений... это был беспрецедентный уровень доверия, уровень желания дружить, желания стать чуть ли не союзниками... но всё это, теперь мы понимаем, было ошибкой. Верить на слово этим людям нельзя», — сказал он.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Запад должен «немедленно, сейчас» дать гарантии безопасности России, а не наоборот.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,
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