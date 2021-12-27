Матвиенко: Совет Федерации внимательно изучает предложения СПЧ по изменению закона об иноагентах

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии рассказала, что верхняя палата парламента внимательно изучает предложения Совета по правам человека (СПЧ) по изменению закона об иностранных агентах. Она также предложила вернуться к этому вопросу в 2022 году, после новогодних праздников.

«СПЧ внес предложения - мы их внимательно изучаем. Мне кажется было бы правильно, если условно допустить, что Минюст незаконно внес организацию или СМИ в список иногаентов - дать законное право через суд доказать, что это не так, его внесли незаслуженно. <…> Возможно, ввести некую амнистию, действительно, для тех, кто был признан иноагентом, получал деньги, а сейчас перестал получать финансирование», - сказала Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации предложила вернуться к рассмотрению этого вопроса после новогодних праздников. «Внимательно посмотрим все предложения. И в чем-то, возможно, можно этот закон подкорректировать в той части, которая вызывает сомнения или критику», - добавила Матвиенко.