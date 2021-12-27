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21 минуту назад

Шойгу рассказал о судьбе Крыма без воссоединения с Россией

Если бы в 2014 году Крым не вернулся в состав России, то туда бы пришли украинские неофашисты и «никому бы мало не показалось». Об этом заявил в интервью «Аргументам и фактам» министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу раскрыл судьбу Крыма без присоединения к России
Фото: ТАССТАСС

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования.

В ходе пресс-конференции 23 декабря президент Владимир Путин напомнил, что в 2014 году на Украине произошел госпереворот, а людей убивали и сжигали. По его словам, на фоне этого Россия не смогла отказать жителям Крыма в защите и взяла их «под свое крыло».

По мнению Шойгу, украинцы, начиная с 2000-х, «последовательно били свои горшки, разрушая страну».

«И слава Богу, что под руководством нашего президента в 2014-м году удалось сохранить мир в Крыму. Потому что, если бы вся эта публика — украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США — прибыли тогда после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым, — уверяю, никому бы мало не показалось», - заметил он.

Министр обороны уверен, что в таком случае Крым повторил бы судьбу Донбасса и «там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром».

С 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

Политика,Видео,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Аргументы и Факты,
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