НАТО должна официально отозвать принятое в 2008 году решение о возможности принятия в альянс Украины и Грузии, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Мы говорим совершенно твердо, что мы требуем официального отзыва решения бухарестского саммита [НАТО] восьмого года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО», – сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».

«Мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить», – добавил Рябков.

Замминистра отметил, что всю деятельность Североатлантического альянса «надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия-НАТО», передает РИА «Новости».

При этом Рябков пояснил, что для России вопрос о вхождении Украины в НАТО важнее, чем для Киева.

«После всех этих десятилетий геополитического освоения пространства, где у России давно прочно и неоспоримо существуют жизненные интересы, ...вопрос о перспективе вхождения Украины в НАТО имеет для нас по меньшей мере столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины», – сказал он.