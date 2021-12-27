В МИД заявили о чистых стремлениях Москвы к миру в Европе

Предложения России по гарантиям безопасности в Европе услышали и в Вашингтоне, и в Киеве , и в столицах стран НАТО . Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Сейчас мы настаиваем на получении правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, как об этом было заявлено президентом [России Владимиром Путиным] неоднократно. Президента услышали все — и у нас, и за границей, в Вашингтоне, в Киеве, в натовских столицах — где угодно», — сказал дипломат.

«Это наши реальные предложения. Понимание этого нужно внедрять [на Западе] всеми силами, и мы будем этим заниматься», — сказал дипломат.

Заместитель министра подчеркнул, что будущие переговоры могут проходить на разных треках, но от этого не должна изменяться суть предложений Москвы. «Мы не исключаем и другие треки [переговоров о безопасности], думаю, в ближайшее время ясность здесь появится. Нам не хотелось бы одного — чтобы за разговорами о том, что есть разного рода форматы и ими надо пользоваться, утонула, спряталась суть [предложений»], — сказал Рябков.