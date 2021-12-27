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40 минут назад

В МИД заявили о чистых стремлениях Москвы к миру в Европе

Предложения России по гарантиям безопасности в Европе услышали и в Вашингтоне, и в Киеве, и в столицах стран НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

В МИД заявили о чистых стремлениях Москвы к миру в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас мы настаиваем на получении правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, как об этом было заявлено президентом [России Владимиром Путиным] неоднократно. Президента услышали все — и у нас, и за границей, в Вашингтоне, в Киеве, в натовских столицах — где угодно», — сказал дипломат.

Рябков отметил, что предложения Москвы являются чистыми стремлениями к миру в Европе.

«Это наши реальные предложения. Понимание этого нужно внедрять [на Западе] всеми силами, и мы будем этим заниматься», — сказал дипломат.

Заместитель министра подчеркнул, что будущие переговоры могут проходить на разных треках, но от этого не должна изменяться суть предложений Москвы. «Мы не исключаем и другие треки [переговоров о безопасности], думаю, в ближайшее время ясность здесь появится. Нам не хотелось бы одного — чтобы за разговорами о том, что есть разного рода форматы и ими надо пользоваться, утонула, спряталась суть [предложений»], — сказал Рябков.

Политика,Сергей Рябков,Владимир Путин,НАТО,МИД,
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