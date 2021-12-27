Глава Крыма пригрозил Зеленскому

Власти Крыма подадут иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому, владеющему квартирой в Ливадии, чтобы взыскать с него задолженность по коммунальным платежам. Об этом заявил в интервью ТАСС глава региона Сергей Аксенов.

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Он отметил, что ранее глава Украины стабильно вносил по 6 тысяч рублей в месяц за квартиру в Ливадии. Однако несколько месяцев назад перестал платить коммунальные платежи.

«Судиться. Выйду с иском. Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника. В случае прибытия в Крым», - заявил Сергей Аксенов.

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. Киев ввел персональные санкции против ряда россиян, в том числе судей в Крыму, представителей военного командования РФ, СМИ и депутата Верховной рады Андрея Деркача. Санкции предполагают запрет на владение имуществом на Украине, вывод капиталов, финансовые операции, приватизацию и аренду госимущества в течении пяти лет.