В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
17 минут назад

Зеленский задолжал Крыму за коммуналку

Власти Крыма подадут иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому, владеющему квартирой в Ливадии, чтобы взыскать с него задолженность по коммунальным платежам. Об этом заявил в интервью ТАСС глава региона Сергей Аксенов.

Глава Крыма пригрозил Зеленскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что ранее глава Украины стабильно вносил по 6 тысяч рублей в месяц за квартиру в Ливадии. Однако несколько месяцев назад перестал платить коммунальные платежи.

«Судиться. Выйду с иском. Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника. В случае прибытия в Крым», - заявил Сергей Аксенов.

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. Киев ввел персональные санкции против ряда россиян, в том числе судей в Крыму, представителей военного командования РФ, СМИ и депутата Верховной рады Андрея Деркача. Санкции предполагают запрет на владение имуществом на Украине, вывод капиталов, финансовые операции, приватизацию и аренду госимущества в течении пяти лет.

После этого советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил переоборудовать квартиру президента Украины Владимира Зеленского в регионе под студию местного телеканала «Крым 24», отметив, что «метраж позволяет».

Политика,Олег Крючков,Андрей Деркач,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,Верховная Рада,ИТАР-ТАСС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители