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1 час назад

Матвиенко оценила ситуацию с коронавирусом в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России. Об этом сообщает ТАСС.

Матвиенко оценила ситуацию с коронавирусом
Фото: ТАССТАСС

«Нельзя сказать, что ситуация с ковидом безоблачная, но все-таки она стабильная», — заявила она.

По мнению спикера Совета Федерации, большую роль в стабилизации ситуации с ковидом сыграла активная вакцинация граждан в ноябре и декабре.

При этом, Матвиенко уверена, что для победы над коронавирусом необходима стопроцентная вакцинация взрослого населения России.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что омикрон-штамм распространяется с существенно большей скоростью, чем дельта. Данные об этом были получены ведомством на основании исследований ученых из ЮАР.

Политика,Михаил Мурашко,Валентина Матвиенко,Минздрав РФ,Совет Федерации,
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