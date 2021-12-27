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29 минут назад

Аксенов: Крыма подадут иск к Зеленскому за задолженности по коммунальным платежам

Власти Крыма подадут иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы взыскать задолженность за коммунальные услуги, политик владеет квартирой в Ливадии. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью ТАСС.

Глава Крыма пригрозил Зеленскому
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Зеленский несколько месяцев назад перестал платить коммунальные платежи.

«Судиться. Выйду с иском. Меня же они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника. В случае прибытия в Крым», — заявил Аксенов.

Он добавил, что украинский лидер ранее всегда вовремя платил за коммунальные услуги — по 6 тыс. рублей в месяц.

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Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины вызвал Зеленского в суд по иску о госизмене в отношении него со стороны бывшего главы государства Петра Порошенко.

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Политика,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,Петр Порошенко,ИТАР-ТАСС,
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