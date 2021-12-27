Китай назвал плюсы распада СССР

Авторы газеты Global Times выпустили материал, посвященный урокам, которые Китай извлек из распада СССР. По их словам, китайцы испытывают смешанные чувства по поводу случившегося 30 лет назад коллапса: они сочувствуют русским, пережившим серию трагедий, но также считают, что «крах красного гиганта стал очень ценным уроком для Китая, позволившим усовершенствовать социализм».

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В статье подчеркивается, что Пекин, выбравший путь социализма «с китайской спецификой», стал одной из крупнейших экономик «без выбора западной капиталистической модели».

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В Китае считают, что социализм был правильным решением для СССР и что именно он помог Советскому Союзу победить фашизм и построить сверхдержаву.

«Ошибка заключалась в том, что лидеры СССР после Иосифа Сталина отклонились от пути социализма и даже предали этот путь и народ Советского Союза. <…> Винить Сталина или социалистическую модель, построенную Лениным и Сталиным, в распаде СССР - безответственно», - подчеркивается в статье.

Ли Шэньмин, бывший вице-президент Китайской академии социальных наук, назвал причиной распада СССР то, что его руководство от Никиты Хрущева до Михаила Горбачева «постепенно отклонялось и в конечном итоге предало марксизм, социализм и интересы подавляющего большинства людей».

«Советский Союз мог отправлять спутники в космос и расширять сферу своего геополитического влияния, но он не смог решить проблемы с нехваткой продуктов, текстиля и предметов первой необходимости, что еще больше разжигало социальные конфликты», - отметил Ван Сяньцзюй, научный сотрудник Китайского народного университета.

Авторы Global Times назвали распад Советского Союза «вакциной для Китая», показавшей, что переход к западной политической системе и идеологии «ведет в тупик».

Автор американского издания The Diplomat Кунал Шарма ранее рассказал, что коммунистическому правительству Китая удалось извлечь полезные уроки из распада СССР: к примеру, Михаил Горбачев хотел для Союза гласности и свободы слова, Китай же жестко контролирует распространение информации и ограничивает свободу слова как на цифровых, так и на нецифровых платформах. В частности, Китай не позволяет Facebook работать на своей территории.