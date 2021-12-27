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14 минут назад

Путин поручил продолжить выплаты медикам

Президент России Владимир Путин поручил правительству продолжить выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусом. Также за работу в новогодние праздники им установят двойные зарплаты, передает РИА Новости.

Путин поручил продолжить выплаты медикам
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Путин также распорядился установить медикам и работникам, контактирующим с больными коронавирусом, выплату специальных социальных выплат в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни с 31 декабря по 9 января. Доложить по исполнению поручения необходимо до 30 декабря. Ответственными по поручению назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.

Ранее Минтруд предложил продлить до конца 2022 года режим выплат для медиков, работающих в зоне непосредственного контакта с больными коронавирусом. О намерении ведомства продлить выплаты медработникам до 2023 года стало известно в начале октября. На эти нужды правительство по поручению президента страны направит в регионы 69 миллиардов рублей. Средства выделят из резервного фонда правительства.

Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Минтруд,РИА Новости,
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