Аксенов рассказал, кто плыл за его лодкой в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что за его лодкой во время осмотра города Керчь, подтопленного во время летнего ливня, плыла не охрана, а водолазы МЧС, которые помогли вытолкнуть лодку на фарватер - глубина воды на улице города была выше человеческого роста.

Фото: ТАСС ТАСС

Обсуждая ситуацию с фейками и тем, как на них реагируют в республике, Аксенов рассказал, как отрабатывали ситуацию во время летних ливней, когда во время съемки пресс-службой в кадр попали мужчины в гидрокостюмах, плывшие по улице Керчи за моторной лодкой, в которой глава республики совершал объезд города, чтобы оценить ситуацию.

"И еще три водолаза были под моторкой. Охрана. Не все в кадр попали, - пошутил Аксенов в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица" и добавил, что "в действительности, сотрудники МЧС вытолкали нас на фарватер, где глубина превышала два метра".

Он отметил, что сам узнал об ажиотаже в медиа через несколько часов, когда встречался с пострадавшими от стихии. "Меня выдергивают: срочно надо дать комментарий. Что случилось? Говорят: везде шум стоит, интернет бурлит. Я сразу даже не понял, о чем речь. Оказывается, водолазы Аксенова не дают всем покоя. Я вашим коллегам говорю: вы хотя бы предупредили заранее, выбросился бы из лодки, поучаствовал бы в спасении спасателей", - вспомнил он.

Глава Крыма также осудил фейки и "небылицы" и посетовал: "Вот как с этими нелепицами бороться? Сидеть в соцсетях и опровергать? Так у меня на это времени нет", - сказал он.