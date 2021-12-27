Если бы Крым не вернулся в 2014 году в состав России, туда бы хлынули украинские экстремисты, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Слава богу, что под руководством нашего президента в 2014 году удалось сохранить мир в Крыму», — сказал он в интервью изданию «Аргументы и факты».
По его мнению, в том случае, если бы украинские экстремисты и наёмники из западных стран прибыли после совершения в Киеве госпереворота в Крым, то «никому бы мало не показалось».
«Там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром. Мы до сих пор видим последствия попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях», — подчеркнул Шойгу.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.