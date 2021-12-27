ВОЗ назвала возможные сроки одобрения «Спутника V»

«Это, безусловно, не политика. ВОЗ — организация, основанная на научных доказательствах. Процесс утверждения вакцины одинаков для всех производителей, которые должны соответствовать тем же критериям, что и все остальные», — подчеркнул Клюге, отвечая на вопрос о том, политизирован ли процесс одобрения препаратов от COVID-19.