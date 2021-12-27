В Кремле ответили на вопрос о судьбе тела Ленина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не поднимали вопрос о выносе тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади. Он пояснил, что эта тема сейчас не стоит в повестке дня и подобных планов на ближайшее будущее нет. Об этом пишет ТАСС.

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Песков уточнил, что принятие решения о выносе тела нет в ближайшей перспективе, но оно может быть приурочено к 100-летию со дня смерти Ленина в 2024 году. Однако в настоящий момент у России другая повестка дня, в которой достаточно проблем и вопросов, требующих решения, заключил представитель Кремля.

Владимир Ильич Ленин (Ульянов) умер 21 января 1924 года в своей резиденции в подмосковных Горках. На момент смерти ему было 54 года. Он не оставил никаких распоряжений о месте и способе своего захоронения.

На следующий день после смерти Ленина его тело забальзамировали на краткий срок. Но затем прощание с советским лидером решили продлить и обработали тело для долгого хранения.

Строительство мавзолея, в котором сейчас лежит тело Ленина, завершилось в 1930 году.