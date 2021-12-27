В Кремле ответили на вопрос о судьбе тела Ленина

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российских властей нет планов вынести тело революционера и лидера большевиков Владимира Ленина. Об этом сообщает ТАСС.

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«Нет, таких планов нет», — ответил Песков на вопрос о возможности в обозримой перспективе принятия решения о выносе тела Ленина из мавзолея, например, к 100-летию со дня его смерти.

Песков добавил, что этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня, «которая изобилует другими вопросами и проблемами».