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11 минут назад

В Кремле ответили на вопрос о планах насчет тела Ленина

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у российских властей нет планов вынести тело революционера и лидера большевиков Владимира Ленина. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле ответили на вопрос о судьбе тела Ленина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет, таких планов нет», — ответил Песков на вопрос о возможности в обозримой перспективе принятия решения о выносе тела Ленина из мавзолея, например, к 100-летию со дня его смерти.

Песков добавил, что этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня, «которая изобилует другими вопросами и проблемами».

Ранее депутат Госдумы Юрий Синельщиков рассказал, что в КПРФ посчитали невозможными дискуссии относительно захоронения тела Ленина. По его словам, если власти решат закрыть Мавзолей и похоронить Ленина, то против этого решения поднимается вся страна.

Политика,Общество,Юрий Синельщиков,Дмитрий Песков,КПРФ,Госдума,
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