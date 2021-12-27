В Госдуме предложили расширить действие «Пушкинской карты»

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил распространить действие «Пушкинской карты» на детей в возрасте от трех до 14 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо главе Минкультуры Ольге Любимовой.

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По словам Федорова, проект, позволяющий молодым людям посещать культурные мероприятия на льготных условиях, может также стать поддержкой семей с малолетними детьми.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми, а также реализации государственной политики, направленной на создание условий для всестороннего развития детей, прошу вас оценить целесообразность расширения действия проекта «Пушкинская карта» на граждан в возрасте от трех до 14 лет», — говорится в обращении.

«Пушкинские карты» в России начали выдавать 1 сентября. Проект по популяризации культурных мероприятий для молодежи от 14 до 22 лет был разработан по инициативе президента России.