В Крыму приготовились к провокациям от Украины

Вице-премьер правительства Крыма и постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в новогодние праздники со стороны Украины или западных стран могут последовать новые провокации. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

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По его словам, провокаций от властей Киева можно ждать в любое время и точных прогнозов на этот счет дать не получится. Однако сейчас, когда Россия выдвинула предложения США и НАТО, правительство Украины осознает «всю глубину последствий» и понимает, что РФ не оставит их провокации без ответа, отметил Мурадов.

В этом же интервью Мурадов указал, что уровень напряженности в черноморском регионе вырос в связи с запуском Украиной и западными странами так называемой «Крымской платформы». Он пояснил, что в рамках этой платформы государства, входящие в состав НАТО, брали на себя письменное обязательство увеличивать давление на Россию.

«Отсюда и активные провокации в отношении и морского, и воздушного пространства в крымском регионе», — отметил Мурадов.