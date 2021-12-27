Кадыров объяснил назначение дочери министром культуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, почему его дочь Айшат была назначена на должность министра культуры региона. Об этом пишут РИА «Новости».

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По его словам, он принял это решение в связи с успехами Айшат в решении проблем культурной сферы. Кадыров объяснил, что долго думал над тем, кто должен стать министром культуры и вспомнил об успехах своей дочери на должности первого заместителя министра. Он подчеркнул, что видел, как Айшат успешно разрешала проблемные вопросы с музеями, библиотеками и театрами, которыми никто кроме нее не занимался. Кадыров уверен, что его дочь многое сделала для развития культуры региона.

«Просто так, из-за того, что человек мой родственник, я никого никогда не назначаю», — заявил глава Чечни во время пресс-конференции.

Кадыров рассказал, что у него на столе уже лежит неподписанное заявление об уходе Айшат с новой должности. Если она не справится со своими обязанностями, он уволит ее.

«В любое время, когда она не справится, я поставлю дату и уволю ее. Она покинет этот пост, для нее останется пятно на всю жизнь, поэтому для нее это большая ответственность», — пояснил Кадыров.