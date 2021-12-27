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21 минуту назад

Кадыров объяснил назначение дочери министром культуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, почему его дочь Айшат была назначена на должность министра культуры региона. Об этом пишут РИА «Новости».

Кадыров объяснил назначение дочери министром культуры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, он принял это решение в связи с успехами Айшат в решении проблем культурной сферы. Кадыров объяснил, что долго думал над тем, кто должен стать министром культуры и вспомнил об успехах своей дочери на должности первого заместителя министра. Он подчеркнул, что видел, как Айшат успешно разрешала проблемные вопросы с музеями, библиотеками и театрами, которыми никто кроме нее не занимался. Кадыров уверен, что его дочь многое сделала для развития культуры региона.

«Просто так, из-за того, что человек мой родственник, я никого никогда не назначаю», — заявил глава Чечни во время пресс-конференции.

Кадыров рассказал, что у него на столе уже лежит неподписанное заявление об уходе Айшат с новой должности. Если она не справится со своими обязанностями, он уволит ее.

«В любое время, когда она не справится, я поставлю дату и уволю ее. Она покинет этот пост, для нее останется пятно на всю жизнь, поэтому для нее это большая ответственность», — пояснил Кадыров.

Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года. Она окончила Чеченский государственный университет, с 2016 года работал директором модного дома Firdaws. В сентябре прошлого года была назначена на пост первого заместителя министра культуры Чечни.

Политика,Айшат Кадырова,Рамзан Кадыров,РИА Новости,
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