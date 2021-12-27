Захарова ответила на претензии ЕС к России в ВТО

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По ее словам, импортозамещение стало ответом на санкции Евросоюза против России, поэтому жаловаться на них со стороны ЕС глупо.

«Брюссель долго рассказывал, что нашу страну «жестко наказали». Что там "жестко" — садомазохистски», — написала Захарова.

Она также отметила, что жалоба Евросоюза демонстрирует некомпетентность его политики. Захарова напомнила, как в 2014 году вице-президент США Джо Байден рассказал, что Запад не был готов вводить санкции против РФ в связи с событиями на Украине.

Как пишет официальный представитель МИД, экс-президент США Барак Обама в свое время поставил Европу в трудное положение и принудил действовать против России, хотя это несло для нее определенные экономические риски. Страны Евросоюза согласились на это исключительно под сильным давлением, которое было обусловлено намерением США нанести как можно больший урон экономике РФ, заключила Захарова.