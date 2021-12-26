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42 минуты назад

Кадыров радикально высказался о женщине во главе Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил что управлять республикой может только мужчина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кадыров радикально высказался о женщине во главе Чечни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В это воскресенье Кадыров провел ежегодную пресс-

конференцию, которая транслируется на местном телеканале. Журналистка задала ему вопрос: может ли женщина возглавить республику?

«Женщина главой чеченского региона? Думаю, нет. Главой семьи всегда бывает мужчина. Поэтому главой республики должен быть мужчина», - ответил Кадыров.

Он добавил, что женщина может руководить министерством или возглавить район.

Ранее СМИ отметили похолодание отношений между Россией и Турцией из-за открытия памятника Джохару Дудаеву. Рамзан Кадыров в жесткой форме потребовал от российского МИДа решительных действий в адрес Турции.

Политика,Рамзан Кадыров,МИД,
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