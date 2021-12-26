Кадыров радикально высказался о женщине во главе Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил что управлять республикой может только мужчина. Об этом сообщает РИА «Новости».

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В это воскресенье Кадыров провел ежегодную пресс-

конференцию, которая транслируется на местном телеканале. Журналистка задала ему вопрос: может ли женщина возглавить республику?

«Женщина главой чеченского региона? Думаю, нет. Главой семьи всегда бывает мужчина. Поэтому главой республики должен быть мужчина», - ответил Кадыров.

Он добавил, что женщина может руководить министерством или возглавить район.