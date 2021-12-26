Путин поставил министрам задачи на 2022 год

В уходящем году правительство работало как сплоченная и профессиональная команда, кабмин справился с вызовами и задачами, заявил президент Владимир Путин в пятницу на традиционной перед Новым годом встрече с министрами. В 2022 году глава государства рассчитывает, что правительство обеспечит качественный и долгосрочный экономический рост. Ключевыми задачами названы повышение реальных доходов населения и защита граждан от колебания цен.

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Традиционно в последние дни года президент встречается с министрами, чтобы подвести некоторые итоги и поставить задачи на будущее. До пандемии Владимир Путин всегда лично приезжал в Дом правительства на Краснопресненскую набережную, но коронавирус эти встречи перевел в режим видеоконференций.

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"Понимаю и вижу, какая тяжелая дополнительная нагрузка лежит на всех вас, - заявил Путин. - Вы с ней справляетесь, действуете четко, сплоченно, как профессиональная команда".

По словам президента, последние дни года всегда пролетают стремительно, все стараются сделать как можно больше, уложиться в графики и планы.

"Я не сомневаюсь, что и правительство работает в таком же режиме сегодня. Причем должен отметить, что, пожалуй, не только сегодня, не только в преддверии Нового года. Потому что время сложное, требует от всех полной отдачи", - заметил Путин.

В таком режиме правительство смогло добиться хороших результатов. Экономика страны не только восстановилась после спада, но и превзошла докризисный уровень, вернулась на траекторию роста.

"Заметно улучшилась ситуация на рынке труда, стала лучше даже, чем до кризиса. Безработица снижается", - отметил Владимир Путин.

Глава государства перечислил и другие плюсы в работе кабмина: выстроена большая системная работа для борьбы с коронавирусом; продолжалась реализация адресных мер, направленных на поддержку людей, семей с детьми, трудовых коллективов, ключевых отраслей и предприятий, малого и среднего бизнеса, социально ориентированных некоммерческих организаций.

После этапа восстановления экономики перед страной стоят задачи следующего уровня, указал президент. "Необходимо без пауз обеспечить качественный долгосрочный экономический рост. Для этого у нас есть и мощные ресурсы государства, и хороший инвестиционный потенциал частного бизнеса. Мы должны на полную мощность задействовать все факторы роста", - сказал президент и заметил, что он нужен не сам по себе, не как самоцель.

"Он должен создавать новые рабочие места, формировать современную среду для жизни по всей территории страны, в наших городах и поселках, вести к повышению доходов людей, российских семей", - заявил глава государства.

"Вопрос повышения реальных доходов граждан ключевой, - расставил Путин акценты. - Здесь мы должны использовать все меры экономической политики, в том числе продолжить курс на подавление инфляции".

Цены выросли, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан. Правительство должно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по людям с небольшими доходами, сказал президент.

Весомые и очевидные результаты в следующем году президент ждет от реализации национальных проектов.

"Смысл нацпроектов в том, чтобы люди увидели и ощутили реальные зримые перемены к лучшему как в мегаполисах, так и в малых городах и на селе", - заметил он.

При всех сложностях и корректировках в целом эта работа продвигается по графику. Сейчас она подошла к экватору.

"Нацпроекты действую уже три года, и в предстоящую трехлетку все заявленные планы должны быть выполнены", - подчеркнул Владимир Путин.

"В центре нашей масштабной работы по достижению национальных целей развития, конечно же, человек", - напомнил он.

Премьер-министр Михаил Мишустин заверил президента, что правительство сделает все необходимое, чтобы выполнить поставленные национальные цели развития.

"Все, чтобы нашим людям комфортно жилось", - заявил глава кабмина.

Поддерживая взятый рабочий темп, правительство сразу после встречи с президентом провело свое заседание. Глава кабмина сообщил, что со следующего года расширяется перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов. В нем будет 808 наименований. Включены не только новые современные лекарства, но и дополнительные формы для пяти ранее включенных.

"Льготники и дальше будут получать лекарства из этого перечня бесплатно по рецепту врача", - подчеркнул Мишустин.

В список добавлен препарат "Рисдиплам". Он необходим для помощи людям со спинальной мышечной атрофией.

Почти 92 миллиарда рублей будет распределено между 80 регионами для капитального обновления более двух тысяч школ.

"Предусмотрен не только ремонт зданий, но и оснащение учебных заведений оборудованием, и создание возможностей для занятий спортом", - заявил премьер.

Масштабная программа капремонта общеобразовательных учреждений стартует со следующего года. За пять лет планируется привести в порядок более семи тысяч зданий.

Бюджетную поддержку получат проекты субъектов Федерации по обновлению городского электрического транспорта.

"Начиная со следующего года в течение пяти лет на эти цели в рамках такого подхода будет направлено до 100 миллиардов рублей", - обозначил Михаил Мишустин объемы этой поддержки.

На первом этапе о своем участии заявили более 10 регионов. Планируется закупить свыше 1500 трамваев и более 400 электробусов, построить и реконструировать около 700 километров путей и более 120 зарядных станций для электробусов.

Шести регионам Дальнего Востока - Якутии, Чукотке, Забайкальскому, Камчатскому, Приморскому и Хабаровскому краям - правительство отдельно направит в общей сложности еще около 5,5 миллиарда рублей для повышения качества жизни людей и совершенствования инфраструктуры, благодаря которой проще будет создавать рабочие места.