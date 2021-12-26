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26 минут назад

Путин в Новый год собрался «слушать поздравление президента»

Президент России Владимир Путин рассказал, что будет делать в новогоднюю ночь. Его цитирует РИА «Новости».

Путин в Новый год собрался «слушать поздравление президента»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ну, что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента… поздравление президента», - пошутил российский лидер в эфире канала «Россия 1».).

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что глава государства проведет Новый год в компании родных и близких, но во время рождественской недели частично будет работать.

Также Песков рассказал о первой международной поездке Путина в 2022 году.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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