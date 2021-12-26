Россию «приперли к такой линии, что дальше двигаться некуда». Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, комментируя в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» вопросы национальной безопасности.
«Ну, я же ведь говорил о «красных линиях», через которые, мы считаем, нельзя переходить, — отметил глава государства. - Я хочу, чтобы всем было понятно, и у нас в стране, и за рубежом, нашим партнерам чтобы было понятно: дело даже не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал. Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они же нас приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда!»
Говоря об обнародовании российских предложений по вопросам гарантий безопасности Пуитин отметил, что гласность связана с тем, что есть опасения, что любое предложение России будет использовано для затягивания процесса.
«Будут бесконечно болтать, бесконечно говорить о необходимости ведения переговоров, и ничего не делать. Кроме того, что накачивать соседнюю страну современными системами вооружения, и наращивать угрозу для Российской Федерации. С которыми мы должны чего-то делать, как-то жить», — пояснил Путин.
Напомним, ранее МИД МИД России 17 декабря опубликовал проекты документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО.
Согласно одному из проектов, РФ и Соединённые Штаты не должны использовать территорию других государств для подготовки или реализации вооружённого нападения, направленного против друг друга. Кроме того, США обязаны отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток и от приёма в альянс государств, ранее входивших в СССР.