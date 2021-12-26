«Ну, я же ведь говорил о «красных линиях», через которые, мы считаем, нельзя переходить, — отметил глава государства. - Я хочу, чтобы всем было понятно, и у нас в стране, и за рубежом, нашим партнерам чтобы было понятно: дело даже не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал. Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они же нас приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда!»