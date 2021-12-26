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54 минуты назад

В Кремле назвали двух самых опытных мировых лидеров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире канала «Россия 1», что Джо Байден и Владимир Путин являются самыми опытными политиками на планете.

В Кремле назвали двух самых опытных мировых лидеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все-таки давайте согласимся, что президент Байден и президент Путин – это самые опытные политики на этой планете», - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что лидеры «говорят абсолютно конструктивно, по-деловому и очень уважительно излагают свои позиции», даже если их точки зрения на ту или иную проблему диаметрально противоположны.

Песков добавил, что к опытнейшим политиком также относится председатель КНР Си Цзиньпинь.

Ранее Песков рассказал о рассказал о первой международной поездке Путина в 2022 году.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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